قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.





وجاءت التعيينات على النحو التالى: الدكتور أحمد سيد أحمد حرباوى نائبًا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون التعليم والطلاب. الدكتور خالد على الدرندلى نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث. الدكتور السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة. الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها. الكتور أحمد جابر الفيومى عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة المنوفية. الدكتور أمانى محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ. الدكتور زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. الدكتورة مها محمد حسنى عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.

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