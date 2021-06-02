تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محور ترعة الزمر وازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال مشروع محور ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء، وإنشاء مطلع إتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية.





وأضافت أن التعديلات المرورية تستلزم غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا إتجاه مناطق أرض اللواء، وشارع المعتمدية بمسافة "300 متر"، وذلك لمدة 25 يوما، إبتداءً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة المقبل، وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 28 يونيو الجارى.

وأوضحت أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية، إذ أن القادم من مناطق ناهيا بترعة الزمر، ويرغب بالسير تجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية، سيقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يساراً تجاه شارع عبده خطاب، ثم استكمال السير والدخول يميناً بشارع أشرف السباعى، ثم استكمال السير والدخول يميناً مرة أخرى اتجاه شارع المعتمدية، واستكمال السير إتجاه مناطق أرض اللواء.

والقادم من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية ويرغب بالسير إتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا، فسيقوم بالسير بشارع ترعة الزمر، ثم الدخول يمينا بشارع المعتمدية، ثم الدخول يسارا بشارع أشرف السباعى، ثم استكمال السير والدخول يسارا مرة أخرى لشارع عبده خطاب، ثم يمينا لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، خلال تنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270 كم، والذى يتم ضمن المشروع القومى للطرق.

وأوضحت أن أعمال تطوير الطريق، ستكون ضمن المرحلة الثالثة للمشروع بطول 25 كم، ابتداءً من الكيلو 100 وحتى الكيلو 125 بطريق الواحات، والتى تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالى، وكذا إنارة الطريق وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى، مما يستلزم غلق كلى لطريق الواحات الحالى لمسافة ما يقرب 2.8 كم لمدة شهر، ابتداءً من الساعة 7 صباحا ليوم الثلاثاء المقبل، وحتى صباح يوم الخميس الموافق أول يوليو المقبل.

ولفتت الى أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية؛ حيث أن القادم من مناطق الواحات، ويرغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم، سيتم الانحراف يساراً عند الكيلو 122 اتجاه طريق جديد مستحدث مواز للطريق الحالى، واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

وأشارت إلى أن القادم من مناطق مدينة 6 أكتوبر ويرغب بالسير اتجاه مدينة الواحات، سيتم الانحراف يمينا عند الكيلو 119 اتجاه طريق جديد مستحدث مواز للطريق، واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى .

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، انه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.