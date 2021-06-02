وزيرة الهجرة تتواصل مع وزيرة الصحة لتحديد أماكن تلقي لقاح ”كورونا” للراغبين...

وزيرة الصحة: ١٧٩ مركزًا لتلقي اللقاح يحتوي على موقع مخصص للسفر الدولي

استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج، ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقد أكدت وزيرة الصحة أن الوزارة خصصت ١٧٩ مركزا للتطعيم على مستوى الجمهورية، وأن كل مركز يحتوي على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر، وتم الاتفاق على سرعة وضع كافة التفاصيل علي موقع وزارة الصحة ليتسنى للعاملين بالخارج التعرف علي الأماكن.

كما بحثت وزيرتا الهجرة والصحة طلب آخر للمصريين بالخارج وهو توثيق شهادة اللقاح، حيث تم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية حتى يتم التصديق على شهادات اللقاح وفقا لطلب عدد من الدول.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم بالشكر للسيدة وزيرة الصحة على الجهد الضخم المبذول فى إطار التعامل مع فيروس "كورونا"، والعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانات الطبية والصحية اللازمة للتعامل الفوري مع هذا الملف، موجهة التحية للكوادر الطبية والمعاونين من الأطقم الفنية التي تتصدر صفوف المواجهة في المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الجمهورية.