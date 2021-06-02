وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏

واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، ‏وعددهم 64818 طلاب‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏122810 طالبًا وطالبة، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1400 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏81.36%، وعددهم 66142 طالبًا‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.