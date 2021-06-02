وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.
واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالي 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، وعددهم 64818 طلاب.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي 122810 طالبًا وطالبة، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور الامتحانات 1400 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66142 طالبًا.
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.
حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد.
التابع إليها الطلاب والطالبات.
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