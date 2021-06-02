/634385/ننشر-أسعار-العملات-اليوم-الأربعاء-مقابل-الجنيه-المصري

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-6- 2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 19.05 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 للشراء، 19.23 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 22.05 جنيه للشراء، 22.25 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، 22.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوم سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 49.11 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل 49.11 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

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