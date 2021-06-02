/634389/مستهل-جلسة-الأربعاء-ارتفاع-مؤشر-الشركات-الصغيرة-في-البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وخاصة الشركات الصغيرة باستثناء المؤشر الرئيسي، وذلك بعدما أغلقت أمس الثلاثاء على تباين.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10232 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3981 نقطة.

إيقاف التداول على 12 سهمًا

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 3265 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهلي للتنمية والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية.

تباين تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 389 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر للزيوت والصابون، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية 550 سهم، 877 سهم، 740.1 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 830 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، تنفيذ شراء 1.05 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.