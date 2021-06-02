/634395/فوائد-شهادات-الادخار-في-البنوك-كل-ما-تريد-معرفته

تتنافس البنوك المحلية في تقديم مجموعة من الأوعية الادخارية المتنوعة، بهدف تلبية احتياجات العملاء الراغبين في استثمار أموالهم.

ويخلص هذا الأمر بشكل آمن في صورة ودائع أو شهادات أو حسابات مصرفية، ولكن تختلف فوائدها من شهادة لأخرى ومن بنك لآخر، كما يوضحها لكم دوت الخليج.

وتتصدر شهادات العائد الثابت قائمة أوعية الإدخار المصرفية، من حيث أعلى سعر فائدة مقدمة.

البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي، 3 أنواع من الشهادات الادخارية بالجنيه لعملائه، الأولى ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، والثانية لأجل 5 سنوات بعائد ثابت، والشهادة الثالثة ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات.

ويتيح التجاري الدولى لعملائه، شهادة الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بفائدة 9.5% شهريًا، و9.75% ربع سنوي، و10% كل 6 أشهر. ويصل العائد الفعلي على الشهادة في تاريخ الاستحقاق 9.5%.

معدل الفائدة على العائد الثابت لأجل 5 سنوات

ويبلغ معدل الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، 9.75% مع صرف العائد شهريًا، و10% ربع سنوي، و10.25% نصف سنوي. ويسجل العائد الفعلي 9.5%، في تاريخ الاستحقاق.

شهادات ذات عائد متغير لأجل 3

كما يطرح التجاري الدولي شهادات ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا، وتبلغ الفائدة على تلك الشهادة 0.75% أقل من سعر الإيداع لليلة واحدة، ليسجل حاليًا 7.5%.

البنك العربي الأفريقي الدولي

ويتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادات ادخار أميرالد بالجنيه المصري، للأفراد والقصر، وهي الأكثر تنوعاً في مددها، والأكثر تعدداً في دورية صرف العائد، بفائدة تنافسية معفاة من الضرائب. وتمتد آجالها بين 3 إلى 10 سنوات، وتتعدد دورية صرف العائد بين يومي وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، وتصدر بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

كما تمكن العميل من السحب المكشوف بحد أقصى 90% من قيمتها، ويسمح له باسترداد قيمتها بعد فترة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وسجلت شهادة الادخار أميرالد لأجل 3 سنوات، عائد شهري 10.5%، و10.75% ربع سنوي، و10.87% نصف سنوي، وأخيرًا 11% عائدًا سنويًا.

ويبلغ العائد الشهري على الشهادات أميرالد لأجل 5 سنوات، 10.37% شهريًا والربع سنوي 10.62%، ونصف السنوي 10.87%، والسنوي 11%.

وسجل معدل الفائدة على الشهادات لأجل 7 سنوات، 10.31% شهريًا، و10.56% ربع سنوي، و10.68% نصف سنوي، و10.8% سنويًا.

ووصل العائد على الشهادات لأجل 10 سنوات، نحو 10.25% شهريًا، و10.5% ربع سنوي، و10.6% نصف سنوي، و10.75% سنويًا.

بنك كريدي أجريكول

وفيما يخص شهادات الادخار ذات العائد الثابت في بنك كريدي أجريكول، تنقسم إلى 3 أنواع، الأولى لأجل 3 سنوات، ويصرف عائدًا بنحو 8.5% شهريًا و8.75% ربع سنوي، و9% نصف سنوي.

وتتيح الشهادة ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، عائدًا شهريًا عند 9% ونصف سنوي عند 9.1%.

ويمنح كريدي أجريكول، فائدة على الشهادات الثابتة لأجل 7 سنوات، تبلغ 8% سنويًا.

في حين تتاح شهادات الادخار التراكمية، للعملاء الراغبين في ادخار مبالغ كبير من الأموال، ويمكن للعميل إيداع مبلغ لمدة 3 أو 5 أو 7.25 سنوات.

وعند الاستحقاق، يتلقى العميل القيمة الاسمية “المبلغ الأساسي” إضافة إلى العوائد التي تراكمت طوال مدة الشهادة، ويحدد العائد وفقًا للمبلغ والأجل.

بنك الإمارات دبي الوطني

ويتيح بنك الإمارات دبي الوطنى لعملائه 5 أنواع من شهادات الادخار، تسيطر عليها الشهادات ذات العائد الثابت بعدد 4، بينما يتيح شهادة واحدة متغيرة العائد.

ويبلغ العائد على شهادة لأجل 3 سنوات بفائدة متغيرة تصرف شهريًا، بنسبة 1.75% سنوياً أقل من سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي المصري، وأنه عندما يتغير سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

وسيتم تطبيق سعر الفائدة الجديد أوتوماتيكياً بعد إضافة الفائدة المستحقة لحساب العميل عن الشهر الجاري، ويبلغ الحد الأدنى للشهادة 5 آلاف جنيه.

بينما يبلغ العائد على الشهادة لأجل 3 سنوات ذات الفائدة الثابتة، نحو 10%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.

كما يوفر البنك شهادة لأجل 4 سنوات بفائدة 11%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه.

ويبلغ العائد على الشهادة لأجل 5 سنوات، نحو 8%، وتضاف الفائدة شهريًا، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000جنيه.

ويصدر البنك شهادة جديدة لأجل 5 سنوات، بفائدة 11%، تصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه، ولا يوجد حد أقصى لإصدار الشهادة.

البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي المصري حسابات التوفير بقيمة تتراوح بين 3 آلاف جنيه وحتى 5 آلاف جنيه ذات عائد شهري بفائدة 3.2%. فيما يقدم أكبر مصرف حكومي عائدًا شهريًّا 4.2% على حساب التوفير الذي يتراوح بين 5000 جنيه وحتى 100 ألف جنيه.

احتساب عائد شهري

وعند فتح حساب بقيمة تترواح بين 100 و500 ألف جنيه يتم احتساب عائد شهري 4.75%، وعلى القيمة الأكثر من 500 ألف جنيه، يصرف فائدة شهرية 5.25%.

الشهادة الخماسية ذات العائد المتغير

وعلى مستوى الشهادات داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية يقدم البنك الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد شهري 11%، على أن يكون الحد الأدني لفتح الشهادة 1000 جنيه، بينما يقدم البنك فائدة 8.5% على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.

كما يقدم البنك الشهادة الخماسية ذات العائد المتغير بحدّ أدنى للشراء 1000 جنيه، ويصرف لها عائد 10.25%.

ودائع بدوريات صرف

كما يطرح البنك الأهلى ودائع بدوريات صرف متنوعة بحد أدنى 1000 جنيه لفتح الوديعة، لتترواح المدة من سنة وحتى 7 سنوات، على أن يكون العائد الشهري 3.68%، والعائد ربع سنوي 3.695%، ونصف السنوى 3.715%، والسنوى 3.750%.

سعر الفائدة في بنك مصر

يطرح حساب توفير بالجنيه المصري يتراوح بين 3 آلاف جنيه وحتى 5 آلاف جنيه بعائد شهري، ربع سنوي، ونصف سنوى وسنوى 3%، و3.25%، و3.375%، 3.5%.

وفي حال فتح العميل حساب بقيمة تترواح بين 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه يقدم عوائد شهرية، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عند 3.25%، و3.5%، و3.625%، و3.75%.

حساب توفير بعوائد شهرية

وللعملاء البنك الذي يفتحون حساب توفير بقيمة تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، بعوائد شهرية، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عند 4.25%، و4.5%، و4.625%، و4.75%،

وفي حال إذا فتح العميل حسابًا بقيمة تتراوح بين 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل على عوائد شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية 4.25%، و4.5%، 4.625%، 4.75%.

وللحسابات التي يتم فتحها بقيمة تجاوز يتم احتساب عوائد شهرية، وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية 4.75%، و5%، و5.125%، 5.25%.