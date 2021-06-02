ضياء الدين داود: أصابع الصهيونية وراء سد النهضة «فيديو»

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فى ندوة ثرية مهمة، قدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، العديد من الإجابات والتصريحات المهمة المتعلقة، بالشأن البرلماني والسياسي، كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا الدولية.

ضياء الدين داود معلقًا على سد النهضة

وقال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود، خلال حواره فى موقع دوت الخليج الإخبارى معلقًا على استكمال بناء سد النهضة:" لا أظن أن الجانب الإثيوبي لاعبًا منفردًا فى هذا الملف، أظن أن الجانب الإثيوبي لاعب إقليمي هو كمان، يحقق لنفسه ولغيره مصالح إقليمية فى الضغط على الدولة المصرية".

ضياء الدين داود: أصابع الصهيونية وراء السد

وتابع النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، خلال حديثه لموقع دوت الخليج:" أظن أن أصابع الصهيونية ليست غائبة عن ما يحدث فى أثيوبيا، وهذا ليس من باب المعلومات لكن من باب التقديرات وفقًا للأوضاع والتقارير المنشورة، وهذا يحدد طبيعة بوصلة التعاون مع هذا الملف".

وأضاف عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود:" هذا ملف يمثل حياة أو شريان الحياة، التعامل معه لابد أن يكون بالحسم، وندعوا الشركاء الإقليميين الذين يناورون بما يضر من مصالح مصر العليا، لأننا لن نتسامح بشأن أمننا القومي".

جاء ذلك خلال ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدارها الإعلامي صلاح عزازى، حيث تم التطرق للملفات السياسية المهمة، ودور المعارضة فى مجلس النواب.