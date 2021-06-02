موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي.. والقنوات الناقلة

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يخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر في حسم التأهل للدور القاد ، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي.. القنوات الناقلة

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي في تمام التاسعة من مساء التاسع عشر من الشهر الجاري ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز، حيث يشكل دافع قوي للفريق في ظل خوض أول اللقاءات علي أرضة أمام جماهيرة، فيما يرغب في حصد البطولة مثل النسخة الماضية.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بي أن سبورت القطرية حصرياً.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

اتحاد الكرة

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي

تأجيل المباراة

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

ومن ناحيه اخري أعلن مسئولو اتحاد الكرة موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي فريق طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في نهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي كرة طائرة

ومن ناحيه اخري يستعد فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت، اللقاء الحاسم بين فريقى الأهلى والزمالك لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، المقرر لها على صالة المقاولون العرب، ويأمل المارد الأحمر في حصد البطولة والتفوق علي الفارس الأبيض هذا الموسم، والتتوج بالبطولة.

وقبل انطلاق المباراة، يعقد محمد مصيلحي المدير الفني لرجال طائرة الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق يشرح خلالها العديد من الجوانب الفنية والخططية، مع تحديد المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان قد دخل الفريق معسكرا مغلقا خلال الساعات الماضية في ظل رغبة الجهاز الفني لفرض أكبر قدر من التركيز نظرا لأهمية الفوز باللقب