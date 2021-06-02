/634388/18-طلب-إحاطة-على-طاولة-لجنة-الادارة-المحلية-بمجلس-النواب-صور

تناقش لجنة الادارة المحلية ،برئاسة النائب أحمد السجيني، عدد 18 طلب الإحاطة مقدمة من النواب، ومنها طلب النائب طلبة أحمد ثابت، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لرصف الطرق الفرعية لمركزي ومدينتي كوم حمادة وبدر وذلك حافظا على أرواح المواطنين.

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