/634391/سر-ظهور-محمد-صلاح-بقميص-من-النفايات-البحرية

أثار محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشره لصورة تحمل عباراة لحركة عالمية تعني حماية المخلوقات والبيئة البحرية، ويستعرض دوت الخليج سر ظهور محمد صلاح بقميص من «النفايات البحرية».

ونشر محمد صلاح صورة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يبتسم فقط دون إبداء أي تعليق في أول ظهور للدولي المصري بعد نهاية الموسم الحالي(2020-2021)، والذي يعد هو الأسوأ للنادي خلال المواسم الماضية.

سر ظهور محمد صلاح بقميص من «النفايات البحرية»

وظهر محمد صلاح مرتديا قميص أزرق من إنتاج شركة "أديداس" للملابس الرياضية، طبقا للعقد المبرم بين الطرفيين، وحمص قميص الفرعون المصري عبارة "RunForTheOceans" وهي حركة دعائية عالمية تستغل قوة الأشخاص الرياضيين من أجل زيادة الوعي حول التلوث البحري بالبلاستيك وكيفية العمل على توحيد الشعوب حوله بشكل إيجابي.

وتشارك شركة أديداس في الحملة البيئية منذ عدة سنوات ماضية عن طريق صناعة ملابس وأحذية رياضية من خلال إعادة تدوير المخلفات البحرية ، وقميص محمد صلاح الظاهر في الصور هو أيضا من النفايات البحرية ضمن مبادرة RunForTheOceans والتي تم استخدمها في تصميم اصدارت خاصة لبعض الأندية العالمية مثل يوفينتوس وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وكانت شركة أديداس قد مقابل كل كيلو متر يؤديه أي مشترك في حملتها بالجري أو المشي أو عبر الكرسي المتحرك عن إزالة 10 زجاجات من النفايات البلاستيكية البحرية من الشواطئ في المسطحات البحرية مقابل ، خلال الفترة من 28 مايو الماضي إلى 8 يونيو.

صلاح ضمن المتواجدين في قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن محمد صلاح لاعب الريدز إنضم إلى قائمة المرشحين لأفضل لاعب في بطولة البريميرليج لموسم 2020/2021، وذلك حسب منشور نشره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على مواقع التواصل الإجتماعي، وضمت القائمة مو صلاح بلإضافة إلى 7 لاعبين أخرين، كذلك ينافس صلاح بهدفه في فريق برايتون على جائزة أفضل هدف في البريميرليج هذا الموسم، واحتل صلاح وصافة الهدفين ب 22 هدف، حيث احتل المركز الاول هاري كين نجم فريق توتنهام.