المصرى:«سيد عبد الحفيظ أكد مجاملة الأهلي في الدوري»

/634393/المصرىسيد-عبد-الحفيظ-أكد-مجاملة-الأهلي-في-الدوري

تحدث طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن سيد عبد الحفيظ أعترف لرئيس الحكام أن هدف محمد شريف ليس صحيح، حيث انتهت لمباراة بين الفريقين بفوز المارد الأحمر علي المصري بنتيجة 2/0.

وقال لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر اذاعة أون سبورت إف إم :" في الاجتماع الذي إقيم داخل مقر اتحاد الكرة، أعترف سيد عبد الحفيظ لرئيس اللجنة التحكيم أن الهدف الذي احرز لاعب الأهلي محمد شريف ليس صيح، هذا موقف محترم وانا اشكره علي ذلك”.

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وتابع قائلاً:"لا أعلم سبب غياب تقنية الفار، في كأس مصر، حيث يتأثر المصري كثيراً بسبب كثرة الأخطاء، وخاصة في مباراته الأخيرة أمام فريق أسوان والتي انتهت بركلات الترجيح”.

وأستكمل قائلاً :"لقد عشنا ليلة في غاية الصعوبة بعد الخسارة أمام أسوان، حيث تم توقيع عقبوبة مالية علي اللاعبين بقيمة 100 الف جنية وهذا الأمر لم يحدث أبداً داخل النادي، وتم توقيف مستحقات والعقود اللاعبين، بالرغم من اننا متفوقاً على الاهلى والزمالك".

وأضاف :" بعض العالمين ببواطن الامور فى الجبلاية ابلغونا انه يجرى الاعداد لقرار بايقاف مدربنا على ماهر مباراتين ولا نعلم السبب وننتظر وصول القرار الرسمى للتحرك لان المدرب لم يقم بأى تصرف خارج سواء قبل المباراة أو إثناؤها أو حتى بعدها".

وأكمل :" نشعر بمجاملات رهيبة لبعض الاندية ، فلماذا على سبيل المثال تأجيل مباراة الاهلى مع انبى بكأس مصر هل لان على معلول وديانج راحوا المنتخب طب وايه المشكلة مايلعب الاهلى من غيرهم ، وهيلعب امتى مؤجلاته احنا مثلا ليه يتأجل لينا ماتش سيراميكا ثلاث مرات، وليه مفيش ماتشات لينا طوال 15 يوم هنروح المصيف مثلا ".

وعن عمر كمال عبد الواحد أختتم قائلاً:" سمعنا انه جلس مع مسئولى الاهلى للتفاوض معهم ، ومع ذلك يدنا ممدود له لتمديد تعاقده واستدعناه مرتين للتجديد ولم يحضر واعتذر وتوقعاتى انه لن يجدد تعاقده معنا".

موعد مباراة الأهلي

الجدير بالذكر أن يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة امام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 6/19 الجاري.