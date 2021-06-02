دوت الخليج يكشف شكل  أسئلة  قصة " طه حسين" بامتحان عربي الثانوية العامة 2021

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امتحانات الثانوية

أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي إن طلاب الثانوية العامة مطالبون بفهم أهداف كل درس وليس بمادة علمية بعينها يعنى إذا فهم الطالب مخرج التعلم من الكتاب أو أى مصدر من مصادر ﺑﻨﻚ المعرفة فهذا يكفى، ولكن صياغة السؤال نفسه تعكس خلط في فهم الهدف من المصادر المختلفة.

وأشار شوقى أنه إذا فهم الطالب مخرج التعلم أو الهدف من الدرس في مادة معينة عن طريق مصدر معين فهذا يكفى، ولكن إذا كان يفضل دراسته من مصدر آخر فهذا اختياره مؤكدا أنه سيتم إعلان ضوابط كتابة الملاحظات في الكتاب المدرسي أثناء امتحانات الثانوية العامة.

الامتحانات التجريبية

ومن ناحية أخري،أكد طارق شوقى، علي أحد جروبات المعلمين بتطبيق " الواتس اب " يدعي "ائتلاف معلمى مصر" أن هدف الامتحان التجريبى الثالث القادم هو تدريب الطلاب علي شكل الامتحان، موضحا أن هذا اقصى ما تستطيع الوزارة تقديمه فهذه أول مرة تقييم الوزارة ثلاث امتحانات تجريبيه للثانويه العامه بجانب عمل الوزارة على الامتحانات الرئيسية، وبالتالى نماذج الامتحان التجريبى القادم هى الأخيرة وتشمل كل المواد لمساعدة الطلاب" .

يذكر أن وزارة التربية و التعليم، أعلنت علي تنظيم امتحان تجريبي ثالث" بروفة نهائية" لطلاب الثانوية العامة ، تكون بمثابة نموذج مصغر للامتحانات الثانوية العامة التي ستجري يوم 4 يوليو القادم.

الجدير بالذكر، امتحانات الثانوية العامة 2020/2021 سوف يخوضها 674 ألف طالب وطالبة ، منهم 674 ألف طالب نظامي، و 100 ألف طالب من طلاب المنازل وسجون والمستشفيات ومقسمي المواد الدراسية من العام الماضي.