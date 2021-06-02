محافظ القليوبية: توفير كل الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم الكامل وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمى، لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، والتى تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإدارى وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





جاء ذلك خلال متابعة محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، سير العمل بالسيارة المتنقلة، والتى تعمل كمنفذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين أمام مبنى حى غرب شبرا الخيمة.

وأِشار محافظ القليوبية إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ويهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن.

وأوضح أن تلك العربات ستتواجد بالمراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر ازدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، وهى تعد خطوة هامة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن. وقال المحافظ إنه تم تجهيز هذه السيارات بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع ربطها تكنولوجيا بالمحافظة، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل.

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