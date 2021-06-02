القوى العاملة: تعيين 95 شابا منهم 8 من ذوى القدرات ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف استخرجت 488 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنية مزاولة الحرفة، فضلًا عن تعيين 95 عاملًا من مختلف المؤهلات منهم 8 من ذوى القدرات من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 164 شابا، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى.





وذكرت وزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن سعفان تلقى تقريرًا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أبريل الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 496 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 226 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفرت عن تحرير 56 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و6 منح مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلا عن منحة لعملية جراحية بمبلغ 5 آلاف جنيه.

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