التضامن: «فرصة» يطلق أولى جلسات التحفيز لسوق العمل والمساهمة فى الإنتاج

جدة - نرمين السيد - أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أول دفعة من جلسات التحفيز للبرنامج والتى تستهدف حث وتشجيع 130 ألف أسرة من الفئات المستهدفة من البرنامج لتوعيتهم بأهمية العمل والإنتاج ودفع السلوك الإيجابى نحو التأهيل للالتحاق بسوق العمل والتكَّسب، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد المحلى ومساهمته فى إنعاش الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى سعى الوزارة لشمول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة القطاع الرسمى المنظم الذى يهدف إلى حماية كل من المواطن والدولة فى آن واحد.





وشارك فى التدريب الفئات المستهدفة من مستفيدى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بأكثر من مركز فى محافظة الفيوم، منها مركز اطسا ومركز طامية، وتم تنفيذ التدريب بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ذات الصلة.



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة أطلقت برنامج "فرصة" لتقديم حزمة متكاملة من خدمات التمكين الاقتصادى ودعم الباحثين عن فرص عمل، سواء لإقامة مشروعات اقتصادية، أو الالتحاق بسوق العمل والحصول على وظائف لائقة.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يستهدف التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات الابتكار والشركات الاجتماعية ومطورى التكنولوجيا والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض والقطاع الخاص وغيرهم ، وذلك للعمل على تقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة، ومن ثم مساعدة الأشخاص على تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأوضحت القباج أن البرنامج يطمح فى أن يكون نموذج لمكافحة الفقر وإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز عبر منظومة متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، خصوصا أن الدولة فى مرحلة إصلاح اقتصادى شامل ومتكامل بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء فى كل القطاعات.



وقال الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومشرف برنامج فرصة إن البرنامج يعمل على تشجيع الأشخاص على دخول سوق العمل بهمة ونشاط والتركيز على توجيه المستهدفين لكيفية المشاركة والاستفادة من برنامج فرصة ومنظومة التمكين الاقتصادى التى يوفرها، ومأسسة عملية توفير الفرص المتاحة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وشركائها من تدريب وتوظيف وتوفير أصول إنتاجية والدخول فى مشروعات مدرة للدخل، وتوفير معلومات كاملة وصحيحة عن الخدمات والبرامج المقدمة بطرق ومنهجية علمية متقدمة لتحفيزوتغيير سلوكيات وأخلاقيات العمل لدى الشباب، كى يستطيع الافراد اتخاذ قرار المشاركة وفق رؤية واضحة واقتناع يساهم فى شعور الافراد والأسر بالطمأنينة نحو الانخراط فى العمل الحر والأنشطة الإنتاجية.



وأضاف الدكتور عاطف أن البرنامج يعمل على تحفيز وتشجيع وتغيير ثقافة وسلوك الفئات المستهدفة والقضاء على الاتكالية وتشجيع دخولهم فى أنشطة التمكين الاقتصادى، موضحًا أن الفقر ليس مرضًا يصاب به الأشخاص، ولكنه قصور فى التوجهات والقدرات الفردية والظروف التمكينية الخارجية ويحتاج تحفيزًا وتوجيهًا وإرشادًا، مع تعديل البيئة المحيطة وجعلها أكثر تشجيعا، مع الاستمرار فى تقديم الدعم النقدى المشروط لهم لفترة حتى يعتمدوا على أنفسهم ويصبحوا منتجين ومستقلين مادياً.

ويستهدف برنامج فرصة فى المرحلة الأولى الممولة من البنك الدولى توفير 50 ألف فرصة عمل فى ثمانى محافظات من خلال التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج، كما يقوم البرنامج حاليا بالعمل فى 11 محافظة أخرى تشمل المحافظات الحدودية.