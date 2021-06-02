عاجل.. روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد اتفق، فى أبريل الماضى، مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فى ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين فى هذا الإطار.

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