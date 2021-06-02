محافظ البحيرة: بدأنا المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»

جاء ذلك أثناء مناقشة طلبات إحاطة بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية فى فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالى اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.
ووجه محافظ البحيرة، فى كلمته خلال الاجتماع، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لمحافظة البحيرة وجهوده الكبيرة لدعم المشروعات بالمحافظة.
وقال: "محافظة البحيرة لا تخالف القوانين ولا نهدم منازل، ونعمل فى إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة لنا ونتصدى للمخالفين والمبانى التى تقام على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة".
وأشار إلى أن لديهم تعليمات رئاسية بمساعدة المواطن، قائلا: نسعى لمساعدة المواطنين بقدر المستطاع، ونعمل للصالح العام.
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