الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الثانى

وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126.347 طالبًا وطالبة من إجمالى 136.939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1.039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات إذ بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61.310 طالبات، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، وعددهم 64.818 طالبا .
وذكر الأزهر، فى بيان اليوم الأربعاء، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% جاءت بنسبة نجاح 85.04%، إذ بلغ عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالى 122.810 طلاب وطالبات، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور الامتحانات 1.400 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، إذ بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50.402 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66.142 طالبًا.
كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد أناب اليوم وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2020 - 2021.
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