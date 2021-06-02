الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد ‏الضوينى، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020 - 2021، بنسبة نجاح 92.27% للشهادة الابتدائية.





وبلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126.347 طالبًا وطالبة من إجمالى 136.939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1.039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات إذ بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61.310 طالبات، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏وعددهم 64.818 طالبا ‎.‎

وذكر الأزهر، فى بيان اليوم الأربعاء، أن نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏جاءت بنسبة نجاح 85.04%، إذ بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏122.810 طلاب وطالبات، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1.400 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، إذ بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50.402 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66.142 طالبًا‎.‎

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد أناب اليوم وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020 - 2021.‏