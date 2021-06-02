/634404/عيار-24-يساوي-951-جنيه-ننشر-أسعار-الذهب-اليوم-الأربعاء

شهد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، صباح اليوم الأربعاء، 2 يونيو 2021، انخفاضا طفيفا في بداية التعاملات متأثرا بالتغيرات الكبيرة التي يشهدها عالميا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أسعار الذهب:

عيار 24 قيراطا 951 جنيه.

عيار 21 قيراطًا تراوح مابين 815 جنيها وحتى 817 جنيها. والعيار 18 قيراطًا، 701 جنيه. والجنيه الذهب 6538 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 1900 دولار بعد بيانات إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي دفعت المستثمرين نحو الاستثمار في الأصول الأكثر مخاطرة. وتراجع سعر الأوقية 0.30% إلى 1897.10 دولار ليهبط أكثر من 5 دولارات منذ بداية الجلسة، في حين سجل سعرها في التعاقدات تسليم شهر يوليو 1898.60 دولار بعد أن تراجع 0.27%.

معدل التضخم يرتفع

وقالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، إن معدل التضخم يرتفع بأكثر من المتوقع، مضيفة أنه يمكن أن يتباطأ مع وصول الاقتصاد للتعافي الكامل.

توقعات باستمرار الانخفاض

بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية، والمقرر أن يصدر بعد غد الجمعة، وسط توقعات إيجابية.

ويأتي الانخفاض بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى تشير إلى تحسن الاقتصاد، بينما يتوقع الخبراء استمرار انخفاضه في مصر خلال تعاملات اليوم