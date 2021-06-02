/634396/عاجل-حريق-بمقر-النادي-الأهلي-في-الجزيرة-صور

نشب حريق محدود داخل المدرج القديم بملعب مختار التتش داخل النادي الأهلي منذ دقائق قليلة قبل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم .

وهرع عمال النادي الأهلى لإطفاء الحريق وسط مخاوف من الأعضاء من تفشي الحريق بشكل أوسع، بعد أن أظهرت الصور الأولية إندلاع الحريق في أعلى مدجات التتش.

حريق بمدرجات الأهلي

وعلى الفور توجهت سيارات المطافئ لمكان الحريق للسيطرة عليه في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

على جانب أخر يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب رادي قبل مواجهة العودة بين الفريقين.