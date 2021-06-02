/634398/طارق-الخولى-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزيرة-الصحة-بشأن-تزايد-المصابين-بمرض-السكري

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكري.

وقال النائب طارق الخولى، فى طلب الإحاطة:" استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور ، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى السيدة وزيرة الصحة" .

وأشار عضو مجلس النواب، طارق الخولى، إلى أن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكري في مصر، حيث تشير تقديرات المنظمات العالمية المعنية إلى أن مصر مرشحة بعد عدة سنوات لاحتلال المركز الثامن من حيث عدد المصابين بالسكر على مستوى العالم بعدد يتجاوز 12 مليون شخص ، حيث أن حوالي 25% من مرضى السكر معرضين للإصابة بقرحة القدم السكري ، يأتي ذلك وسط حالة من غياب المبادرات التوعوية التي تستهدف المرض بشكل مباشر وكيفية الحماية منه .

وتابع عضو مجلس النواب، طارق الخولى:" أرجو من وزارة الصحة ، إطلاق حملات تهدف إلى نشر الوعي بمدي خطورة الإصابة بالمرض والنتائج المترتبة عليه ، بالإضافة إلى توفير كافة سُبل الدعم والتأهيل للمرضي بداية من الدعم النفسي .

كما طالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب توفير الأطراف الصناعية التي تُشكل طوق نجاة للتخفيف من معاناتهم ، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه .