قرارصادم من جالاتا سراي بشأن مصطفي محمد.. تفاصيل

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اشارت تقارير صحيفة تركية أن المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي فاتح تريم قد تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل استبعاد مهاجمه، من قائمة أولمبياد طوكيو 2020.

واكدت التقارير أن المدير الفني تواصل عبر الهاتف مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل مطالبة باستبعاد مصطفى محمد، من القائمة وفقاً لشبكة "En Son Haber" التركية من أولمبياد طوكيو.

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يأتي السبب وراء ذلك لأن نادي جالاتا سراي سيكون لديه في نفس وقت التحضير للأولمبياد ودور المجموعات، تصفيات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستلعب في يونيو بالإضافة إلى الدور الثالث الذي سيقام في يوليو.

كانت المحادثة الهاتفية بحسب التقرير قد جرت في شهر مايو الماضي أي قبل انتهاء عقد تريم مع جالاتا سراي في 31 مايو الذي سيكون مهمة الإدارة الجديدة في النادي التركي.

فيما إذا وافق الاتحاد المصري لكرة القدم الطلب لن يكون هناك أي عائق أمام مصطفى محمد، للمشاركة في التصفيات التمهيدية مع جالاتا سراي المؤهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة المنتخب المنضمة كالأتي:

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

وقدقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر اليوم وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتبارا من السبت 5 يونيو.

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.