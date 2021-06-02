/634402/مدبولي-يدعوا-المواطنين-للتطعيم-ضد-كورونا-ويشدد-على-تطبيق-الإجراءات

شدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على تطبيق القرارات الخاصة بمواجهة كورونا بمنتهى الحسم حفاظاً على صحة المواطنين.

وعرضت وزيرة الصحة، هالة زايد موقف توريد اللقاحات، وذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، مؤكدة توريد 3.9 مليون جرعة من لقاحات "سينوفارم وسينوفاك واسترازينيكا" حتى 16 يونيو الجارى، و2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة "سينوفاك".

تطبيق اجراءات كورونا بحسم

وأكد مدبولي، على المضي في تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة كورونا التي بدأ سريانها منذ الأمس، بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين.

وأكد مدبولي تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، في حق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم "الأرجيلة".

الحصول على التطيعم

ودعا مدبولي المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، موجهاً بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح.

كما لفت إلى حرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر كورونا.

توريد نصف مليون جرعة من "سينوفاك"

بينما أشارت وزيرة الصحة إلى أنه بحلول 5 يونيو الجارى سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك".

كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" بتاريخ 13 يونيو الجارى، على أن يتم توريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك" بتاريخ 16 يونيو.

وكذا توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك"، إلى جانب توريد عدد 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من تحالف "كوفاكس"، خلال الشهر الجارى، مشيرة إلى مستجدات تصنيع لقاح "سينوفاك" فى مصر، وجدول توريدات المادة الخام.

التوسع فى أماكن تقديم اللقاحات

وتناولت وزيرة الصحة جهود التوسع فى أماكن تقديم اللقاحات المضادة لكورونا على مستوى الجمهورية، والتى وصلت حتى الآن إلى 408 مراكز، مضيفة أن جهود التوسع تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم "15335"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، إلى جانب فتح التطعيم لدور المسنين.

كما أوضحت وزيرة الصحة أن مراكز اللقاحات الخاصة بأغراض السفر الدولى، والتى تتولى تطعيم المسافرين باللقاحات المضادة للملاريا، وخلافه، والتى يصل عددها إلى 179 مركزاً على مستوى الجمهورية، تم تزويدها أيضاً باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى السفر.

خطة الوزارة للتعامل مع الإمتحانات

وحول خطة الوزارة للتعامل مع الإمتحانات فى المراحل التعليمية المختلفة في ظل جائحة كورونا، أشارت زايد إلى أن الخطة تستهدف منع انتشار كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه بها لحين التأكيد أو إنكار الإصابة وتقديم العلاج المناسب.

الإشتباه بإصابة أحد الطلاب

ولفتت الوزيرة إلى أنه فى حالة الإشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم التحويل لأقرب مستشفى لتقييم الحالة وتشخيصها حسب تعريف الحالة ثم وصف العلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة المعتمد، إلى جانب إبلاغ الدائرة الصحية والمنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها، لإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ومتابعة الحالة ومسارها، فضلاً عن إبلاغ الإدارة التعليمية او الجامعية لتسجيل الحالة حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان.