الأهلي يكشف خسائر «حريق» فرع الجزيرة «صور»

أعلن النادي الأهلي السيطرة على الحريق الذي نشب في مقر النادي بالجزيرة، بعد دقائق قليلة من نشوب الحريق في مدرج مختار التتش قبل دقائق من خوض الفريق الأول التدريب اليومي.

وشب حريق محدود في المدرج القديم بإستاد مختار التتش ،أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الادارة ، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية ، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق ،والسيطرة علي الموقف تماما.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر بشرية بعد أن نجحت الحماية المدنية في السيطرة على الموقف تماما.

الجدير بالذكر أن فور وقوع الحادث هرع عمال النادي الأهلى لإطفاء الحريق وسط مخاوف من الأعضاء من تفشي الحريق بشكل أوسع، بعد أن أظهرت الصور الأولية إندلاع الحريق في أعلى مدجات التتش.

حريق بمدرجات الأهلي

وعلى الفور توجهت سيارات المطافئ لمكان الحريق للسيطرة عليه في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.