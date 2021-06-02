/634405/عبد-الهادي-القصبي-مصر-تواجه-التحديات-بقيادة-حكيمة-وعلى-التنفيذيين-تحديث-معلوماتهم-التشريعية

وجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى الجبالى، بشأن الموافقة على إحالته موضوع قياس الأثر التشريعى لقانون الاشخاص ذوى الاعاقة، لبحث كافة المشاكل والعقبات التى تواجه تفعيل القانون والوقوف على مدى تنفيذه وهو لايقل عن صدور القانون نفسه وهو أحد المهام المناط بها المجلس التشريعى.

الاثر التشريعي لقانون ذوي الاعاقة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وكيل اللجنة النائب أحمد فتحى والنائبة رضوى اسماعيل وأعضاء اللجنة و ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهم المهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.

وأشار النائب عبد الهادي القصبى، عضو مجلس النواب ،إلى أننا أمام نموذج نجاح فى وزارة الاتصالات بتقديمها مبادرتين لدعم ذوى الهمم تبعث بها برسالة أمل، أن مصر تستطيع أن تحقق الآمال وتستجيب للطموحات فى ظل قيادة مصرية أصيلة، تواجه كل التحديات بالعلم والإرادة والصبر ولتحقيق النجاح ،مشيرا إلى أننا مسئولين عن قياس الأثر التشريعى لقانون ذوى الهمم رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ حيث اتضح لنا أن قياس الأثر التشريعى الهدف منه يبين لنا أن هناك بعض الجهات نجحت فى تفعيل القانون وأخرون أخفقوا فى تنفيذه .

وطالب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، أن تسير كافة الوزرات المعنية بالقانون مثلما فعلت وزارة الاتصالات ،بتفعيل قانون ذوى الاعاقة بل تفعيل باقى القوانين التى صدرت التى تمس المواطن .

كما طالب النائب عبد الهادي القصبى، عضو مجلس النواب، التنفيذيين فى مؤسسات الدولة بتحديث معلوماتهم التشريعية حول القوانين التى صدرت والمتعلقة بخدمة المواطنين .