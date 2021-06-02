/634406/هل-يستعيد-برشلونة-مستواه-بعد-التعاقد-مع-ثالث-صفقات-الموسم

تعاقد فريق برشلونة مع ثلاث لاعبين حتى الان، وذلك ضمن إستعداد الفريق للموسم المقبل، حيث تعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو اجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، والثاني إريك جارسيا مدافع الفريق السموي، ثم قامت إداراة الفريق بتفعيل عقد إيمرسون رويال لاعب فريق ريال بيتيس.

تفعيل عقد إيمرسون رويال

فعل فريق برشلونة بند إعادة اللاعب إيمرسون رويل من ريال بيتيس، حيث تعاقد الفريق الكتاولوني مع إيمرسون رويال في عام 2019، قادما من الفريق البرازيلي أتليتكو مينيرو مقابل 12 مليون يورو، ثم رحل إيمرسون إلى فريق ريال بيتيس مقابل نصف قيمة الإنتقال إلى فريق برشلونة، وقضى إيمرسون مع الفريق الأندلسي موسمين ونصف، ثم فعل برشلونة بند إعادة اللاعب إلى كتالونيا.

إحصائيات إيمرسون مع فريق ريال بيتيس

يلعب البرزيلي رويال إيمرسون كظهير أيمن، ويبلغ من العمر 22 عام، وتألق إيمرسون مع فريق ريال بيتيس خلال الموسمين ونصف الذي قضاهم مع الفريق، حيث سجل إيمرسون بقميص النادي الاندلسي 5 اهداف، كما قام بصناعة 10 أهداف، وذلك من خلال 79 مباراة لعبهم إيمرسون مع فريق ريال بيتيس منذ لعبه في الفريق الأندلسي، خلال إنتقاله في صفقة ثلاثية، بين الفريق البرازيلي أتليتكومينيرو وبرشلون وريال بيتيس.

كما شارك البرازيلي إيمرسون في مباراة دولية واحدة مع منتحب بلاده، أمام منتخب كوريا الجنوبية في عام 2019، ويعد إيمرسون ثالث الصفقات لفريق برشلونة، حيث استقال مجلس إداراة فريق برشلونة، وتم تعين مجلس إداراة مؤقت، ثم تم عقد الإنتخابات، وفاز بها لابورتا، ويعتبر ضم اللاعب البرازيلي إيمرسون رويال إلى فريق برشلونة، الصفقة الثالثة التي أجراها لابورتا منذ تعينه كرئيس لمجلس إداراة الفريق الكتالوني.

تعاقد برشلونة مع إريك جارسيا

ونشر فريق برشلونة على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحته الشخصية على تويتر، انه تم التعاقد مع لاعبه السابق إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، في صفقة إنتقال حر،عقب إنتهاء عقد اللاعب مع الفريق الغنجليزي مانشستر سيتي، واتفقت إداراة فريق برشلونة مع إريك جارسيا على الإنضمام للفريق الكتالوني، لمدة 5 سنوات تبدأ من 1 يوليو حتى 30 يونيو لعام 2026، ووفقا للقانون الإسباني أنه لابد من وضع شرط جزائي في العقد، وضع فريق برشلونة في عقد جارسيا، شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

التعاقد مع سيرجيو أجويرو لمدة موسمين

كما أعلن الفريق الكتالوني في وقت سابق، تعاقده مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين، وذلك بعدما إنتهى عقد اللاعب مع فريق مانشستر سيتي، وأوضح الفريق الكتالوني على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحته الرسميه على تويتر، أن قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد سيرجيو أجويرو، يبلغ 100 مليون يورو.

وسافر أجويرو إلى فريق برشلونة، بعدما خسر نهائي دوري ابطال أوروبا مع فريق مانشستر سيتي، أمام فريق تشيلسي بنتيجة هدف دون رد، وعبر أجويرو عن سعادته بالإنضمام إلى الفريق الكتالوني قائلا" برشلونة هو أفضل فريق في العالم بالنسبة لي، والعالم كله يعرف تاريخ هذا النادي العريق، وشرف لي اللعب لصفوفه"، كما إعتبر أجويرو إنتقاله إلى فريق برشلونة خطوة إلى الامام في حياته الكروية.