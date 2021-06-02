ننشر مواعيد اعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات 2021.. التفاصيل

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بدأت كنترولات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات صباح اليوم، سابق مع الزمن تحت أشراف وكلاء وزارة التربية و التعليم في المحافظات من أجل الانتهاء من أعمال تقدير أجابات الاسئلة في الامتحانات التي أدي بها الطلاب الاختبارات.

نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد وكلاء وزارة التربية و التعليم في القاهرة والمحافظات، أن نتائج الامتحانات الشهادة الإعدادية سوف تعلن في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري عقب انتهاء أعمال التقدير، ورصد نتائج الطلاب في شتيات ورقية وعلي سيديهات، إضافة لتحديد الاوائل، علي أن تعلن كل محافظة نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية منفردة عقب اعتمادها من محافظ الاقليم.

وأشاروا أن نتائج الطلاب سوف تعلن علي مواقع مديريات التربية والتعليم في كل محافظة ، نظرا لاختلاف الامتحانات بين كل محافظة وأخري. وكانت أعمال التصحيح وتقدير مادة اللغة العربية والخط والإملاء التي أدى الطلاب الشهادة الإعدادية الامتحان بها في المحافظات التي بدأت بها الامتحانات أمس الثلاثاء، قد انطلقت صباح اليوم بمقار التصحيح في الكنترولات اللشهادة الاعدادية بكل محافظة.

المحظورات بالتصحيح

وقامت مديريات التعليم، بتوفير كولديرات المياه المثلجة للطلاب، بالإضافة إلى تعقيم مقار التصحيح في إطار الجهود المبذولة لراحة المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح.

وتشهد أعمال التصحيح هذا العام زيادة الحجرات المخصصة للتصحيح والحفاظ علي تطبيق التباعد الاجتماعي، مع حظر تناول المأكولات والتدخين داخل مقار التصحيح، وحظر التصوير مطلقًا.

وكانت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت صباح أمس في محافظات القاهرة والقليوبية وأسوان وقنا وبني سويف وبورسعيد والسويس والمنوفية وأسيوط والبحيرة والشرقية، وعدد من المحافظات، بينما تنطلق الامتحانات في محافظتي الاسكندرية والجيزة يوم السبت القادم.

الجدير الذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية يخوضها 1.4 مليون طالب وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية، تحت رقابة غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم، ووسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب و المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات والمراقبة في لجان من تداعيات جائحة فيروس كورونا المعروف باسم" كوفيد-19".