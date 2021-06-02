جامعة الإسكندرية ووزارة التخطيط تتعاونان لنشر ثقافة ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - ويهدف بروتوكول التعاون لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب من خلال تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة الإسكندرية على منصة "المليون ريادى".

وتساهم هذه المنح فى تأهيل الشباب والمساعدة فى تأمين البيئة اللازمة، لنمو الأفكار والابتكارات والعمل على تحويلها إلى أعمال ناجحة وتقديم معطيات تؤدى إلى خلق فرص عمل، فضلا عن الإسهام فى التنمية الاقتصادية.



ويشمل البروتوكول ترشيح 4 من أعضاء هيئة التدريس فى برنامج إدارة الحاضنات الذى أطلقه المشروع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك وفقاً للأسس والمعايير الدولية.