«تضامن النواب» تعلن نص مبادرة «القومى للاتصالات» لتمكين ذوى الهمم

وذكر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مبادرته التى عرضها على اللجنة: "فى إطار التعاون بين لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نحيط اللجنة بمبادرة الجهاز لدعم وتمكين ذوى الهمم، وذلك فى إطار أهداف الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم فى المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم، حتی يكون لهم دور حقيقى فى دفع عجلة الإنتاج باعتبارهم فئة هامة وقوة كاهنة يجب استغلالها فى الصالح العام".
وتابع الجهاز: "انطلاقا من دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجانى لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بذوى الهمم، ويأتى هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوى الهمم إلى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصرى".
وأشار إلى أن هدف مبادرة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إتاحة الاستخدام المجانى لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوى الهمم متحدى الإعاقة البصرية والسمعية والتى تساعدهم فى تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الانترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفى هذا الإطار وجه الجهاز أيضا شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من ذوى الهمم".
وأوضح أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقاری الإلكترونى والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، وتلك التطبيقات المخصصة ذوى الهمم من متحدى الإعاقة البصرية هى CASH READElephapSee Be My Eyes ونعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية.
وأضاف أ"ما ذوى الهمم من متحدى الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق".
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