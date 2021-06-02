العربية للتصينع: نضع كافة خبراتنا للتعاون مع أشقائنا بالقارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى إطار زيارة وفد الإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية (الدورة التدريبية المتقدمة رقم 10), والتى تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتعد هذه الزيارة , تأكيدا للتواصل المستمر بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للإعلام , حيث تتم مثل هذه الزيارات بشكل سنوى، وذلك بهدف إطلاع الدارسين والمتدربين من كافة الدول الأفريقية الشقيقة على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة , فضلا عن دعم وتبنى تنفيذ الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعى.

فى هذا الصدد, أعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة الوفد الأفريقى بإعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية, فضلا عن فتح قنوات جديدة للتواصل وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات , فى إطار دعم علاقات التكامل والشراكة بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وخلال لقائه مع وفد المتدربين والذى ضم العديد من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة , أشار الفريق "عبد المنعم التراس" إلى أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة, مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومى كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر,ودورها فى تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأشار"التراس " إلى إهتمام الهيئة بتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات التحول الرقمى وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة ,لافتا أن أكاديمية العربية للتصنيع للتدريب ترحب بكافة الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أكد رئيس العربية للتصنيع على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والإستفادة من قدراتهم وتمكينهم فى المناصب القيادية ببلادهم، مشيرا إلى أهمية (الدورة التدريبية المتقدمة رقم 10), والتى تنظمها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية , التى تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.

وخلال تفقد معرض منتجات العربية للتصنيع ,أبدى وفد الإذاعيين الأفارقة إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية , مشيدين بمجهودات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز التبادل التجارى وعودة العلاقات المصرية الأفريقية لعهدها الذهبى.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع والتى تم إفتتاحها رسميا منذ أيام قليلة بالشراكة مع شركة "دى ام جي" الألمانية العالمية , حيث يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

ثم توجه الوفد الأفريقى لزيارة ميدانية لتفقد مصنع الإلكترونيات حيث تفقدوا خطوط انتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية, كما أطلعوا على الخطط المستقبلية التى تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.