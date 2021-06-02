الإعلان عن أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية

وأوضح المجلس، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن شروط المشاركة كما يلى..
1- لا يزيد سن المرشح عن 45 سنة.
2- موافقة كتابية من جهة العمل والهيئة التابع لها فى حالة القبول النهائى بالدورة.
3- مدة الدورة التدريبية (3) شهور شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة التى تتم بمعرفة الأكاديمية الوطنية للتدريب.
4- إجادة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
5- الإلمام بالحاسب الآلى.
6- إقرار جهة العمل بتفرغ من يتم ترشيحه للدورة تفرغًا تامًا لمدة (3) شهور متصلة (فترة الدورة التدريبية) فى حالة القبول بالدورة.
7- أن يكون المرشح للدورة مقيدًا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
8- إقرار بتحمل تكلفة التدريب التى تبلغ قيمتها (60) ألف جنيه للمتدرب، حال عدم الالتزام أو الإخلال بشروط الأكاديمية الوطنية للتدريب.
9- تقدم الطلبات أون لاين من خلال:
- E-mail: [email protected]
- Whatsapp: 010 1459 5449
10- آخر موعد لتلقى الطلبات يوم الخميس الموافق 10 / 6 /2021 ولن يعتد بالطلبات الواردة بعد هذا التاريخ.
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