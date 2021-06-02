الإعلان عن أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب كرم جبر، والأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى حضور أول دورة تدريبية للقيادات الإعلامية والصحفية.





وأوضح المجلس، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن شروط المشاركة كما يلى..

1- لا يزيد سن المرشح عن 45 سنة.

2- موافقة كتابية من جهة العمل والهيئة التابع لها فى حالة القبول النهائى بالدورة.

3- مدة الدورة التدريبية (3) شهور شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة التى تتم بمعرفة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

4- إجادة إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

5- الإلمام بالحاسب الآلى.

6- إقرار جهة العمل بتفرغ من يتم ترشيحه للدورة تفرغًا تامًا لمدة (3) شهور متصلة (فترة الدورة التدريبية) فى حالة القبول بالدورة.

7- أن يكون المرشح للدورة مقيدًا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

8- إقرار بتحمل تكلفة التدريب التى تبلغ قيمتها (60) ألف جنيه للمتدرب، حال عدم الالتزام أو الإخلال بشروط الأكاديمية الوطنية للتدريب.

9- تقدم الطلبات أون لاين من خلال:

- E-mail: [email protected]

- Whatsapp: 010 1459 5449

10- آخر موعد لتلقى الطلبات يوم الخميس الموافق 10 / 6 /2021 ولن يعتد بالطلبات الواردة بعد هذا التاريخ.