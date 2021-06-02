وزير الأوقاف: التشكيك فى مخرجات العلم انهزام نفسى

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جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "علينا مواجهة المستجدات بالعلم والمعرفة لا الشائعات والأوهام".
وكان وزير الأوقاف قد أصدر عدة قرارات لتنظيم العمل داخل الوزارة حيث كلف الدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشؤون المساجد، بتسيير أعمال الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير،
كما كلف الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وتكليف الدكتور خالد صلاح مدير مديرية الدقهلية، بتسيير أعمال وكيل الوزارة لشؤون المساجد، خلفا للدكتور نوح العيسوى.
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