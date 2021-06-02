التأمينات: لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لحاملى البطاقات الزرقاء القديمة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول إيقاف صرف المعاشات لحاملى البطاقات الزرقاء القديمة اعتبارا من يونيو الجارى لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لحاملى البطاقات الزرقاء القديمة اعتبارا من يونيو الجارى لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة، مُشددةً على استمرار صرف المعاشات بالبطاقات الزرقاء القديمة من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، باعتبار المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُوضحةً أن عملية التحويل إلى أنظمة الصرف الجديدة ستتم على مراحل، بحيث يستمر سريان البطاقات الزرقاء كما هى، لحين التحويل إلى الأنظمة الجديدة وتنشيطها للصرف.



وفى سياق متصل، تسعى الدولة لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التى تدعم عمليات السحب النقدى فقط، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفى المتطورة، ومنها كروت الصرف "ميزة"، والمحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، والتى تدعم السبل المختلفة للاستخدام، سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية، أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة لسداد جميع الاستحقاقات الحكومية.

وناشدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة "nosi.gov.eg".