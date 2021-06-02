اندلاع حريق هائل في النادي الأهلي (صور)

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل المدرج القديم بملعب مختار التتش داخل النادي الأهلي. وقال شهود عيان على الحريق إن عمال النادي الأهلى هرعوا لإطفاء الحريق وسط مخاوف من امتداد النيران إلى أجزاء أخرى.

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