الخارجية الروسية تعلن استئناف الرحلات الجوية لمنتجعات مصر هذا الصيف

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر هذا الصيف.
كانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن استئناف حركة الطيران مع 9 دول في شهر يونيو، بينها دولتان عربيتان، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا باستئناف الطيران مع بريطانيا على خلفية تحسن الأوضاع الوبائية في البلاد، حيث سيتم اعتبارا من 2 يونيو تسيير 3 رحلات بمسار موسكو لندن على أساس متبادل.
كما ذكر المركز أن السلطات قررت إعادة الرحلات الثنائية مع كل من المغرب ولبنان والنمسا وهنجاريا ولوكسمبورج وكرواتيا وموريشيوس، وكذلك الرحلات العارضة مع ألبانيا.
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