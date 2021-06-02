/634410/إيقاف-صرف-المعاشات-لهؤلاء-الحكومة-تكشف-التفاصيل-والحقيقة

أثارت شائعة إيقاف صرف المعاشات لبعض الفئات الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وهو ما ردت عليه الحكومة والمركز الأعلامي لها.

ونفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إيقاف صرف المعاشات لحاملى البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو الجارى لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.

المركز الإعلامي يوضح الحقيقة

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو الجاري لحين تحويلها لأنظمة الصرف الجديدة.

وشددت على استمرار صرف المعاشات بالبطاقات الزرقاء القديمة من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، باعتبار المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُوضحةً أن عملية التحويل إلى أنظمة الصرف الجديدة ستتم على مراحل، بحيث يستمر سريان البطاقات الزرقاء كما هي، لحين التحويل إلى الأنظمة الجديدة وتنشيطها للصرف. وفي سياق متصل، تسعى الدولة لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تدعم عمليات السحب النقدي فقط، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة.

ومنها كروت الصرف "ميزة"، والمحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام، سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية، أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة لسداد جميع الاستحقاقات الحكومية.

طبيق اجراءات كورونا بحسم

وكان قد أكد مدبولي، على المضي في تطبيق القرارات الجديدة لمواجهة كورونا التي بدأ سريانها منذ الأمس، بمنتهى الحسم، لكونها تستهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين.

وأكد مدبولي تطبيق الغرامات وقرارات الغلق المقررة على الفور، في حق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، التي لا تلتزم بمواعيد الغلق الجديدة أو الإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها عند استقبال الجمهور، وأبرزها منع تقديم "الأرجيلة".

الحصول على التطيعم

ودعا مدبولي المواطنين إلى الحرص على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أسرع وقت، موجهاً بتكثيف العمل في مراكز التطعيم لحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح.

كما لفت إلى حرص الدولة على التوسع في مراكز تقديم خدمات التطعيم للمواطنين في أنحاء الجمهورية، ورفع قدرتها لاستيعاب المزيد من المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم وحماية المجتمع بكل إيجابية من خطر كورونا.