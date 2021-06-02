النائب محمد عبدالله زين لـ دوت الخليج: سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزه العمرانية بإدكو ضرورة «صور وفيديو»

/634399/النائب-محمد-عبدالله--زين-لـ-تحيا-مصر-سرعة-الانتهاء-من-المخططات-التفصيلية-والأحوزه-العمرانية-بإدكو-ضرورة-صور-وفيديو

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، انه تقدم بطلب احاطة بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والاحوزه العمرانية لمركز ومدينة ادكو و 3 قري أخري بمحافظة البحيرة، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات، فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للقضاء على العشوائيات، لافتا إلى ان سرعة تنفيذ المخططات يساعد على تقليل العشوائيات ، وفقا للاشتراطات الموجودة.

المخططات العمرانية بإدكو

ولفت النائب محمد زين الدين ،عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية أتاحت 85% من المخططات و جاري العمل بها بعد اعتمادها من المحافظ اللواء هشام آمنة.

الحدود الادارية لادكو

وأشار النائب محمد زين الدين ، إلى طلب الاحاطة الثاني ، بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الادارة المحلية بالسير فى تعديل الحدود الادارية لمدينة ادكو محافظة البحيرة بالرغم من قيام هيئة المساحة بالاشتراك مع المحافظة بعمل رفع مساحي للمناطق المراد ضمها تمهيدا لموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالحدود الجديدة، مشيرا إلى أن هيئة المساحة قامت بالرفع وقامت المحافظة بدفع جزء وجاري دفع الجزء الاخر للأنتهاء منها.

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وتابع النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى المشاكل التي تواجه للمناطق التي تقع على اطراف المدينة، حيث تخرج عن الحيز العمراني ولاتخضع للقوانين الخاصة للبناء، والتي ينتج عنها بناء عشوائي ،يتسبب فى سوء نظام المعيشة والحياة ، فى حين تسعي لتحسين حياة المواطن، والسعي لوجد بنية تحتية سليمة.

وثمن النائب محمد زين الدين، التعاون المثمر مع الجهات التنفيذية من خلال المحافظ ووزراة التنمية المحلية، من قوة تحمل وسرعة انجاز، موضحا أنه تم الانتهاء من العديد من المشاكل قبل مناقشة طلبات الاحاطة بعد التقدم بها، نظرا لاحتواء المركز على شركات البترول العالمية، فضلا عن اقامة مصنع خشب يعد الوحيد من نوعه فى الشرق الاوسط، ونقل صورة مشرفة للشركات الاجنبية.