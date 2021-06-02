/634407/محافظ-البحيرة-مبادرة-حياة-كريمة-جاءت-من-أفكار-شباب-البرنامج-الرئاسي-فيديو-وصور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن مبادرة حياة كريمة جاءت من أفكار شباب البرنامج الرئاسي، وتم تنفيذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها تمت بنجاح في المرحلة الأولى تم البدء في المرحلة الثانية وتضم 6 قرى.

التصالح على مخلفات البناء

جاء ذلك أثناء مناقشة طلبات إحاطة بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وجه في كلمته خلال الاجتماع، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمحافظة البحيرة وجهوده الكبيرة لدعم المشروعات بالمحافظة.

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وقال: محافظة البحيرة لا تخالف القوانين ولا نهدم منازل، متابعا: نعمل فى إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة لنا ونتصدى للمخالفين والمباني التى تقام على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار إلى أن لديهم تعليمات رئاسية بمساعدة المواطن، قائلا: نسعى لمساعدة المواطنين بقدر المستطاع، ونعمل للصالح العام.