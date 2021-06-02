/634411/طارق-الخولي-يقترح-توقيع-بروتوكول-تعاون-بين--وزارة-التجارة-وتنسيقية-الشباب

اقترح النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الاحزاب لتحقيق التواصل المستمر والفعال بين الوزارة والمواطنين، فى اطار حرص فى اطار حرص تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على خلق جسر من التواصل ونقل نبض الشارع الى المسئولين، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في كافة محافظات مصر.

جاء هذا خلال لقاء بين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ووفد من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

خطة التنمية الصناعية

هذا واشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع عدد من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الى ان خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً في هذا الاطار على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.

الاستثمار

واوضحت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ، انه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الاراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى اقامة المشروعات التي تم على اساسها منح الاراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الانتاج، مؤكدةً ان الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الاراضي وانه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لاعادة طرحها مرة اخرى.

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وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لفتت جامع الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام باجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتي يصل عددها الى حوالي 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الاعمال، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم الاتفاق مع السيد وزيرة التنمية المحلية لاتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لاتاحة مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى

وفي ختام اللقاء اكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة