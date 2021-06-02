طارق قنديل يكشف لـ دوت الخليج حجم «حريق» النادي الأهلي بالجزيرة «فيديو»

/634413/طارق-قنديل-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حجم-حريق-النادي-الأهلي-بالجزيرة-فيديو

علق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج على الحريق الذي نشب داخل القلعة الحمراء بالجزيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

وقال طارق قنديل : " لا يوجد أي خسائر في حريق النادي الأهلي هي شئ بسيط للغاية والحمد الله".

عضو مجلس إدارة الأهلي يوضح حجم النادي الأهلي

يأتي هذا في ظل تواجد بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على رأسهم طارق قنديل عضو مجلس الإدارة من أجل الإطمئنان على الأجواء داخل القلعة الحمراء. يذكر أن النادي الأهلي أعلن السيطرة على الحريق الذي نشب في مقر النادي بالجزيرة، بعد دقائق قليلة من نشوب الحريق في مدرج مختار التتش قبل دقائق من خوض الفريق الأول التدريب اليومي.

حريق النادي الأهلي في الجزيرة

ونشب حريق بسيط في المدرج القديم بإستاد مختار التتش ،أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه خلال الفترات المقبلة، وفقا لقرار مجلس الادارة ، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية ، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق ،والسيطرة علي الموقف تماما.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر بشرية بعد أن نجحت الحماية المدنية في السيطرة على الموقف تماما.

الجدير بالذكر أن فور وقوع الحادث هرع عمال النادي الأهلى لإطفاء الحريق وسط مخاوف من الأعضاء من تفشي الحريق بشكل أوسع، بعد أن أظهرت الصور الأولية إندلاع الحريق في أعلى مدجات التتش.