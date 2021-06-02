/634414/رئيس-تضامن-النواب--علينا-إبراز-الإنجازات-لمواجهة-أعداء-الوطن-والمتربصين

أكد رئيس لجنة تضامن النواب ،الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مصر بتلعب دور قيادى فى المنطقة وأصبح لها وجود مؤثر ولدينا إرادة مصرية أصيلة بفضل القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا صفا واحدا نسير فى هذا الاتجاه بناء مصر الجديدة .

الجهاز القومي للاتصالات وأوضح النائب عبد الهادي القصبي ،رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، كل يوم انجازات جديدة فى مختلف الأصعدة يجب على الجميع أن يسعى أن تصل تلك الإنجازات إلى المواطن البسيط، لمواجهة قضية الإحباط واليأس من أعداء الوطن ومحاولاتهم لإبراز سلبيات مزيفة، مشيرا إلى الايجابيات إيجابيات والانجازات الكثيرة واليومية، فضلا عن وجود بعض السلبيات التي نسعى إلى حلها ومواجهتها ،مشددا على رفض الطمس لكل تلك الإيجابيات وإبراز السلبيات لإحباط المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . اقرا ايضا:دوت الخليج يرصد كشف حساب "محلية النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني

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