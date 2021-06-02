محمد عرفات لـ دوت الخليج: نتواصل بشكل مستمر مع المحافظ والمسؤلين لحل مشاكل البحيرة «فيديو»

/634416/محمد-عرفات-لـ-تحيا-مصر-نتواصل-بشكل-مستمر-مع-المحافظ-والمسؤلين-لحل-مشاكل-البحيرة-فيديو

قال النائب محمد عرفات عضو مجلس النواب، أن حضور محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة، كان بناء على عدة طلبات إحاطة من النواب، بشان طلبات التصالح، والاحوزة العمرانية ومشاكل اخرى خاصة بدوائر المحافظة، حيث تم إحاطة الحكومة بكل هذه الأمور وتم الرد عليها خلال الأجتماع.

محمد عرفات: النائب احمد السجيني يمتلك ادارة حكيمة جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، للرد على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، بشان بعض المشكلات، مضيفا:" أحيي النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، لإدارته الحكيمة ووضع جدول زمني لحل المشكلات بطريقة مدروسة وسليمة. ولفت النائب محمد عرفات في تصريحات لموقع دوت الخليج، إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الريفية الكبيرة في مصر، موضحا أنه يوجد تواصل مع المسئولين والمحافظ بشل مستمر لمناقشة المشكلات وطرح حلول لها.

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