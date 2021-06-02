عاجل.. البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى وسام القائد

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد منح الرئيس "وسام القائد"، والذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى للسادة ملوك ورؤساء الدول، تقديرًا لجهوده الحثيثة والمنعكسة فى تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة فى خدمة جميع القضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والذى ساهم فى الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة.

وطلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ملك المملكة البحرينية، وكذلك كل أعضاء البرلمان العربى، متوجهًا بالتقدير للبرلمان العربى على منحه هذا الوسام الرفيع، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة للقضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.

وأعرب عن الاعتزاز للجهود التى يبذلها البرلمان العربى كمنصة للحوار والديمقراطية، وباعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربى وشريكًا فاعلاً فى خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها، مع التأكيد فى هذا الإطار على دعم مصر لجهود البرلمان العربى لتحقيق الأهداف المنوطة به، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون مع البرلمان العربى لخدمة القضايا العربية المشتركة.

من جانبه، أعرب العسومى عن تشرفه بقاء الرئيس، مثمنًا دور مصر بقيادة سيادته فى صون الأمن القومى العربى، فضلاً عن دفع العمل العربى المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربى، وذلك على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت لاجتماعات البرلمان العربى، والذى يعكس مدى الإيمان بدوره الفعال باعتباره إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب واتخاذ مواقف فعالة فى سبيل صون مصالح الدول العربية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربى، خاصةً من خلال "المرصد العربى لحقوق الإنسان" التابع للبرلمان، إذ أكد الرئيس الدور الهام للمرصد فى صياغة المقترب والرؤية العربية تجاه مسائل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعميق، من خلال اتصالاته مع مختلف منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم لشرح وجهة النظر العربية فى هذا الخصوص، ليكون محورًا داعمًا للموقف العربى ذى الصلة من خلال انتهاج الفكر الثقافى المتطور.

وأكد أن صون الأمن القومى العربى يعد عمادًا أساسيًا للحفاظ على حقوق الإنسان، خصوصًا من خلال العلاقات القومية الممتدة وجسور التواصل بين كل الأمة العربية، إذ أن المساس بالدول الوطنية يؤدى إلى التفكك والدمار وانتهاك الحقوق الأساسية للشعوب، والأجيال المستقبلية التى تتأثر من الظروف القاسية من عدم الأمن والاستقرار.