940 وحدة.. تفاصيل شقق الأوقاف فى الشرقية والمنوفية

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس هيئة الأوقاف إلى أن الأوقاف طرحت 940 وحدة سكنية بداية من اليوم وحتى الثلاثون من يونيو الجارى، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى 1200 وحدة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتتراوح مساحات تلك الوحدات ما بين 65 متر إلى 81 متر.

وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات له، أن قيمة مقدم حجز تلك الواحدات تترواح ما بين 15 ألف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، موضحًا أن سعر الوحدة السكنية ضمن هذان المشروعان تترواح ما بين 153 ألف جنيه إلى 188 ألف جنيه.