إنفوجراف- رئيس الوزراء يتحدث عن تطورات كورونا

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات فى الإنفوجراف التالى: وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا بالفعل حتى اليوم، مشيرا إلى أن شهر يونيو سيشهد إنتاج لقاحات محلية من المواد الخام التى تم استيرادها من الخارج.

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