إنفوجراف.. خطة الحكومة للتعامل مع مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة للتعامل مع مخالفات البناء فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء.



جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة للتعامل مع مخالفات البناء فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء. وشدد مدبولى على ثقة الدولة فى المعلومات المقدمة من المواطنين.

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