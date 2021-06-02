رئيس الوزراء: الدولة خصصت 700 مليار جنيه لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن حرصنا على صحة وسلامة المواطنين منذ أول لحظة لنفسى كورونا مع الاحتفاظ بعجلة الاقتصاد، على المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من تطعيم 2.5 مليون مواطن ضد فيروس كورونا، نأمل في تطعيم 40% من الشعب المصرى ضد فيروس كورونا بنهاية العام الحالى.

وأكد أن أداء الاقتصاد المصرى فى الربع التالت من العام المالى الحالى شهد نموا بلغ 2.9%، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى شهد نموا كبيرا 2021 بالرغم من جائحة كورونا، مضيفا أن الحكومة عرضت على الرئيس السيسى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات القومية والرئيس السيسى يتابعها بشكل يومى، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نموا كبيرا خلال جائحة كورونا، مؤكدا الرئيس السيسى يتابع تطورات العمل بشكل يومى، مؤكدا أن المواطن المصرى لن يتحمل ايه فاتورة جراء تطبيق الإصلاحات الجديدة.

قال اتخذنا خطوات جادة في ملف التصالح على مخالفات البناء لوقف النمو العشوائي، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تطوير نحو 60% من الشعب المصرى.

وأوضح أن الدولة خصصت 700 مليار جنيه لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفا فتحنا المجال للتصالح على مخالفات البناء ووحدنا سعر التصالح فى جميع المحافظات ليصل 50 جنيها.