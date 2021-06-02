مدبولى: الرئيس وجه بتسخير كل الإمكانيات لتوفير لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا بالفعل حتى اليوم، مشيرا إلى أن شهر يونيو سيشهد إنتاج لقاحات محلية من المواد الخام التى تم استيرادها من الخارج.

وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتسخير كل الإمكانيات لتوفير لقاحات كورونا.