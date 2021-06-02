تكليف الدكتور رمضان عبدالسميع وكيلاً لأوقاف أسوان

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة إن ذلك يأتى ضمن اهتمام الوزارة بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بها، وفى ضوء عملية الدفع بالشباب للقيادة، مؤكدًا أن سياسة الوزارة هو الدفع بالشباب فى مفاصل العمل والمواقع القيادية بها، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
يأتى ذلك بعد اعتماد وزير الأوقاف امس تكليف كل من الدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم بتسيير أعمال مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور سعيد حامد مبروك أحمد بتسيير أعمال مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة، وشريف محمد محمد عبدالرحمن بتسيير أعمال مدير عام العلاقات العامة والمراسم بوزارة الأوقاف.
كما اعتمد وزير الأوقاف تجديد إيفاد الشيخ حسن عبدالحكيم محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط، للعمل لدى المركز الإسلامى بمدينة كورو بدولة فنزويلا.
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